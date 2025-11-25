Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi(kalbin bir anda durması) geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" ifadelerini kullandı.

AHMET ERCAN'DAN KÖTÜ HABER

Ercan'ın dün hastaneye kaldırıldığını öne süren Yer Bilimci Serkan İçelli, "dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Çok üzgünüm çok" dedi.

BU YIL İKİ KEZ TEHLİKE ATLATMIŞTI

23 Şubat'ta beyine giden şah damarın tıkanması nedeniyle Ahmet Ercan, ameliyat geçirmişti. Ercan, 6 Mayıs'ta da beyin kanaması ve inme atlattığını açıklamıştı.

DEPREM BİLİMCİ AHMET ERCAN

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen deprem bilimcisi Ahmet Ercan, Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı.

1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı.

1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı.

2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı var.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığını, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yaptı. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atanmıştı. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı görevini yapmıştı.