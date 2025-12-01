Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi ‘öfke yemi’ anlamına gelen ‘rage bait’ oldu. Kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor.

Sözlük yetkililerine göre, kelimenin kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı. Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre ‘rage bait’, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor.

Bu tür içeriklerin amacının, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek olduğu belirtiliyor.

Oxford Sözlüğü 2025 yılının kelimesini açıkladı: Herkes aynı şeyi aratıyor! - Resim : 1

