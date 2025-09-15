‘Oxford vardı da biz mi okumadık’ demişti: İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford’a başvurdu

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. Toplam 7 çocuğu olan Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

Tatlıses kızı Gülşen'i paylaşıp fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" notunu düşmüştü. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tatlıses’in Gülşen’den olma torunu Berfin’in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin Karakeçeli eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlıyor. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford’a başvurusunu yaptı.

Henüz sonuçlanmayan başvuru, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü de yeniden akıllara getirdi.