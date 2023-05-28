Oy kullanırken Kılıçdaroğlu'na el hareketi yaptı. Utanmadan paylaştı

Diyarbakır’da oy kullanan sandık görevlisi Kılıçdaroğlu’na çirkin el hareketi yaptığı anları cep telefonuyla çekerek paylaştı. Söz konusu görüntüleri utanmadan paylaşan şahsın cep telefonu ile nasıl oy kullanma kabinine girdiği tartışma konusu oldu.

Oy kullanırken Kılıçdaroğlu'na el hareketi yaptı. Utanmadan paylaştı

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Seçim günü yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkarken sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepki çekti. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde oy kullanan bir sandık görevlisinin çirkin hareketi ortaya çıktı.

Sur Ajansı’nın paylaştığı videoya göre, oy kullanma kabinine cep telefonu ile giren sandık görevlisi, Erdoğan’a oy verirken Kılıçdaroğlu’na çirkin bir el hareketi yaptı.

Söz konusu görüntüleri paylaşan şahsın cep telefonu ile nasıl oy kullanma kabinine girdiği tartışma konusu oldu.

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