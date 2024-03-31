Oy kullanmak için 5 kilometre yürüdüler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan “Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması" kararı nedeniyle Kazabat köyünde ikamet edenler, gelecek 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticilerin oylandığı seçimde oy kullanmak için 5 kilometrelik yolu gitmek zorunda kaldı.

Atıl vaziyette 7 evin bulunduğu köy ahalisi toplamda 3 haneden ibaret. Yıllar içerisinde nüfusu giderek düşen Kazabat Köyü’nde 1985'te 25; 2013'te 9; 2014'te ise 6 kişinin yaşadığı tespit edilmişti.

Kazabat ahalisinden iki kişi 1127, dört kişi ise 1128 numaralı sandıkta oy kullanacak.