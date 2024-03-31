Oy kullanmak için 5 kilometre yürüdüler

Kaynak: AA
Oy kullanmak için 5 kilometre yürüdüler
Çanakkale il merkezine 79, Çan ilçesine 5, Terzialan beldesine ise 1 kilometre uzaklıkta bulunan Kazabat köyündeki seçmenler oy kullanmak için komşu köyleri Karacakoca’ya gitmek zorunda kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan “Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması" kararı nedeniyle Kazabat köyünde ikamet edenler, gelecek 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticilerin oylandığı seçimde oy kullanmak için 5 kilometrelik yolu gitmek zorunda kaldı.

Atıl vaziyette 7 evin bulunduğu köy ahalisi toplamda 3 haneden ibaret. Yıllar içerisinde nüfusu giderek düşen Kazabat Köyü’nde 1985'te 25; 2013'te 9; 2014'te ise 6 kişinin yaşadığı tespit edilmişti.

Kazabat ahalisinden iki kişi 1127, dört kişi ise 1128 numaralı sandıkta oy kullanacak.

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