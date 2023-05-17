Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun: Tutanaklarda hata var

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, tutanaklarda hata olduğunu söyleyerek ikinci turda gönüllülere eğitim verileceğini belirtti.

Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun: Tutanaklarda hata var

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gitti.Sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Seçim sonrası partilerden tutanaklarda yanlışlık olduğu, AKP’nin usulsüzlük yaptığı iddiası geldi.

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, Cumhuriyet'ten Sena Tufan’a yaptığı açıklamada, seçim günü 71 bin gönüllünün görev yaptığını belirtti.

Orkun, tutanakların yüzde 66'sını topladıklarını ve yaklaşık olarak 130 bin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği tutanağına sahip olduklarını ifade etti. Orkun, bu tutanakların toplam nüfusun yüzde 70'ine denk geldiğini söyledi.

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“TUTANAKLARDA HATA VAR”

Oy ve Ötesi gönüllülerinin bazı partilerin müşahitlerinin nöbetleşe geldiği gibi bir sistemle çalışamadığını belirten Orkun, ellerindeki tutanakların ve verilerin tamamını "tutanak.oyveotesi.org" adlı internet sitesinde yayımladıklarını ifade etti.

Orkun, seçim sonuçlarının zaten açıklandığını ve Yüksek Seçim Kurulu'nun verileriyle karşılaştırmalarını yaptıklarını belirterek, gözlemledikleri farklılıkları çeşitli siyasi partilere raporladıklarını ve görev yaptıkları yerlerdeki hataları dile getirdiklerini söyledi.

Orkun, ikinci tur için gönüllü kayıtlarının başladığını ve 25-30 bin yeni kayıt aldıklarını belirtti. Yeni gönüllülere hafta başından itibaren düzenli olarak eğitimler vereceklerini ifade etti.

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