Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı 23 seçmeni bulunan 15 haneli Yenipınar köyünde, oy kullanma işlemi yaklaşık 2 saatte sona erdi.

Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100

İHA'nın haberine göre, Yenipınar köyünde seçmenler oy verme işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi, seçmen sayısının az olması dolayısıyla yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Sandık Kurulu Başkanı sandığı açmak için saat 17.00’yi beklemeye başladı.

Göç nedeniyle köy nüfusunun giderek azaldığını söyleyen Yenipınar Köyü Muhtarı Hatice Gülmez, “Köyümüzde 5 sene önce 150-200 arasında seçmen varken, işsizlik dolayısıyla Manisa göç artmış ve bugün seçmen sayısı 23’e düşmüştür. Köyümüz çok göç veriyor, çünkü iş yok. Göç nedeniyle köyümüzde nüfus iyice azaldı. Köyümüz çok güzel bir yer, göçü önlemek lazım” diye konuştu.

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