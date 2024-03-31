Oy zarfını ağzıyla sandığa attı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nden yürek burkan bir görüntü az önce gündeme düştü.

Yıllar önce elektrik çarpması sonucunda iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle birlikte geldiği okul binasında bulunan 1266 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kolları olmayan engelli seçmen elleri olmadığı için oy zarfını ağzıyla sandığa attıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bodur, Belediyede görev yaptığını ve hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti ve seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulundu.