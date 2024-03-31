Oy zarfını ağzıyla sandığa attı

Kaynak: AA
Oy zarfını ağzıyla sandığa attı
2024 Yerel Seçimleri bütün ülkede coşkuyla yaşanırken ülkenin çeşitli yerlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nden yürek burkan bir görüntü az önce gündeme düştü.

Yıllar önce elektrik çarpması sonucunda iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle birlikte geldiği okul binasında bulunan 1266 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kolları olmayan engelli seçmen elleri olmadığı için oy zarfını ağzıyla sandığa attıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bodur, Belediyede görev yaptığını ve hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti ve seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

1-006.jpg

2-006.jpg

3-005.jpg

Son Haberler
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, oy kullanırken zor zamanlar yaşadı Video
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, oy kullanırken zor zamanlar yaşadı
Hello Kitty'li terlikleriyle 3 farklı partiye oy kullandı! Sandık başında çok radikal geçişler yaptı Gündem
Hello Kitty'li terlikleriyle 3 farklı partiye oy kullandı! Sandık başında çok radikal geçişler yaptı
AMB yetkilisinden dikkat çeken faiz yorumu Ekonomi
AMB yetkilisinden dikkat çeken faiz yorumu
Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak dolaştı. Huni değil Gündem
Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak dolaştı. Huni değil
Turgut Altınok'un bir kızının RTÜK'te diğerinin Dışişleri'nde çalıştığı ortaya çıktı. KPSS'siz işe girmişler Gündem
Turgut Altınok'un bir kızının RTÜK'te diğerinin Dışişleri'nde çalıştığı ortaya çıktı. KPSS'siz işe girmişler
İşte mide ağrılarına iyi gelen mucize ot Şifalı Bitkiler
İşte mide ağrılarına iyi gelen mucize ot
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem Gündem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem