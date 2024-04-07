Oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da seçim sonucu değişmedi

31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya'da; CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.

Ancak MHP’nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 549 sandıktaki geçersiz 5 bin 659 oyun yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 13 saat süren sayım sona erdi.

AKP'li Saraçoğlu'nun oyu 154, MHP’li Işık'ın oyu 58, CHP'li Kahveci'nin oyu ise 27 arttı.

Kahveci ile Işık arasındaki fark 602'den 571'e düşse de yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Böylece Kütahya Belediye Başkanlığını CHP adayı Eyüp Kahveci kazanmış oldu.