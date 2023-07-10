Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor

Türkiye’deki vatandaşların sırtına binen vergi yükü her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Emekliye, memura, işçiye yapılan zamlarla; tüketim ürünleri ve vergilere yapılan zamlar arasındaki fark vatandaşın belini büküyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan fiyatlar da gelinen durumu gözler önüne serdi.

Sosyal medya paylaşılan listeye göre, ülkemiz ve yurt dışındaki fiyat farkları şu şekilde:

Amerika’da üretilen iPhone,

ABD’de 1.100 dolara satılırken Türkiye’de 3.000 dolardan satışa çıkarılıyor.

Alman malı olan Mercedes,

Almanya’da 91 bin euroya satılırken Türkiye’deki satış fiyatı 323 bin euroyu buluyor.

Türkiye’de üretilen Yeni Rakı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 147 TL’ye,

Almanya’da 390 TL (15,5 euroya)

Üretildiği Türkiye’de ise 469 TL’ye satılıyor.

Yine Türkiye’de üretilen Tamek marka salça,

Amerika’da 1 dolara satılırken

Ülkemizde 3 dolara denk gelecek şekilde alıcı buluyor.

İşte sosyal medyada viral olan o liste: