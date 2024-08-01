Oylum Höyük kazıları yine başladı

Suriye sınırına yakın bir konumda bulunan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle yürütülen kazılarda, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin liderliğindeki 35 kişilik bir ekip görev alıyor.

Prof. Dr. Engin, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Oylum Höyük'teki kazıların 1988 yılında başladığını belirtti.

Höyüğün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun süreli kazı projelerinden biri olduğunu ifade eden Engin, kazı çalışmalarında özellikle höyüğün kuzeybatı kısmında yoğunlaşıldığını ve bu alanın Tunç Çağları'nda Oylum Höyük'ün önemli bir yönetim merkezi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Engin, "Tunç Çağı'na tarihlenen anıtsal yapılar, özellikle Orta Tunç Çağı'na ait bir saray, yaklaşık 3,900-3,800 yıl öncesine tarihleniyor. Ayrıca çeşitli çivi yazılı belgeler, Hitit yöneticilerine ait mühürler ve mühür baskıları bulunmuş olup, bu bulgular buranın bir şehir devletinin merkezi olduğunu gösteriyor. Epigrafik bulgular ve yazılı belgeler, Oylum Höyük’ün Tunç Çağları'nda Nuhaşşe ülkesinin başkenti ya da önemli bir kenti olabileceğini, Hitit kaynaklarında ise Kuilzila olarak anıldığını işaret ediyor” dedi.

Oylum Höyük'ün bereketli bir coğrafyada yer aldığını anlatan Engin, kazı çalışmalarının özellikle Demir ve Tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik olarak sürdürüldüğünü belirtti. "Kilis Ovası, Anadolu platosunun sona erdiği ve düzlüklerin başladığı bir sınır noktasında yer alıyor. Bu verimli bölgede güçlü bir şehir devleti olarak Kilis ve çevresindeki Suriye topraklarına hakim bir siyasi otorite olduğunu gösteriyor" dedi.