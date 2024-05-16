Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan açıklama: "Wi-Fi sizin beyin dalganızı okuyor"

Kaynak: Haber Merkezi
Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan açıklama: "Wi-Fi sizin beyin dalganızı okuyor"
Oytun Erbaş, Wi-Fi teknolojisinin beyin dalgalarını okuyabildiğini ve kişisel alışkanlıkları tespit edebildiğini iddia etti. Erbaş’ın bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Oytun Erbaş, son açıklamasıyla gündeme oturdu. Erbaş, Wi-Fi teknolojisinin sadece internet bağlantısı sağlamadığını, aynı zamanda beyin dalgalarını okuyabildiğini ve kişisel alışkanlıkları tespit edebildiğini ileri sürdü. Erbaş, "Wi-Fi sizin beyin dalganızı okuyor. Ne zaman ilaç alıyorsunuz, ne zaman gözlük takıyorsunuz her şeyi biliyor." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Erbaş’ın bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Birçok kişi, Wi-Fi teknolojisinin bu tür yeteneklere sahip olup olamayacağını sorgularken, bazıları ise bu iddiaların bilimsel dayanağını merak etti.

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