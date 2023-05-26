Oyumuzu ülkemizin geleceğine vereceğiz

Kıymetli akrabalarım, değerli dostlarım…Bildiğiniz gibi ben Almanya'nın Köln şehrinde yaşamaktayım.Ülkemden kilometrelerce uzakta.

Oyumuzu ülkemizin geleceğine vereceğiz

Oyumuzu ülkemizin geleceğine vereceğiz

Ancak bu mesafe ülkemde olup bitenleri görmeme engel değil.

Ben dışarıdan görüyorsam, sizler Türkiye'de hayli hayli neler olup bittiğini görmektesiniz.

Ömrümün bugününe kadarki döneminde, siz kıymetli akrabalarımdan ve dostlarımdan herhangi bir isteğim olmadı.

Kendi imkânlarımız ile yetinip, çalışıp, gayret edip ailemin de büyük desteği ile çok şükür bugünlere geldik.

Sizlerden Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşurken;

Cumhuriyetin ve ilkelerinin korunup kollanması, bizi birilerinin kulları olmaktan çıkarıp bizlere vatandaşlık veren,

laik, hukuk, sosyal devlet adına, herhangi aday tercihi vermeden,

bir değişimden yana tercih yapıp oyunuzu öyle kullanmanızı istirham ediyorum.

21 yıl iktidarda kalan partinin de önemli işler yaptığını biliyoruz,

lakin son yıllarda ekonomik ve özgürlükler alanında başta olmak üzere;

demokrasi, hukuk, adalet, eğitim gibi alanlarda da ciddi gerilemeleri hepimiz görüyoruz.

Maalesef ki bu yanlışlıklarla, adaletsizliklerle, rant ile gelen süreç;

gelecek nesillerin, çocuklarımızın, ülkemizin istikbalini, siyasi bağımsızlığını tehdit eder duruma getirmiştir.

Bütün bunlardan dolayı, belki siz akrabalarım içeride hayat şartları ile mücadele ederken bunları göremediğinizden dolayı,

Bir akrabanız olarak; dışarıdan bütün bu olumsuzlukları gözlemleyen bir kardeşiniz, abiniz olarak, ülkemizin göçmen istilasına uğrayıp istikrarsızlığını engellemek, bir uyuşturucu ve baronlar ülkesi olmasın diyorsak.

Sizi, çocuklarınızın geleceği için uyarmak ve bir değişimden yana tercih etmenizi istirham ve rica ediyorum.

Kıymetli akrabalarım,

değerli dostlarım...

Dolayısıyla oyumuzu ülkemizin geleceğine vereceğiz.

Ülkemizi Orta Çağ'ın karanlığından çıkarmak isteyen, toplumun paralel büyümesini sağlayan, sosyal adaleti sağlayanlara oyumuzu vereceğiz.

Bu ülke hepimizin…

Bu memleket bizim…

Oyumuzu;

Demokrasiye vereceğiz,

Hukuka vereceğiz,

Hukukun üstünlüğü ilkesine vereceğiz,

Adalete vereceğiz.

Barış içinde kardeşçe yaşayacağımız bir dünyanın kurulması için bu ihtiyaçların altyapısını oluşturanlara vereceğiz.

Dostluk ilkeleri üzerine inşa olacak sistemi inşa edenlerin şahsına vereceğiz.

Bu devletin kuruluş felsefesi doğrultusunda kurulmuş partilerin temsilcilerine oy vereceğiz.

Demokrasiye, laikliğe yani tahammüle, saygıya, hoşgörüye vereceğiz,

Evet bir kez daha tekrarlıyorum; oyumuzu ülkemizin geleceğine vereceğiz.

Ezcümle; demokrasilerde seçim, bir toplumun, milletin bayramı ve toyudur; beklentimiz, umudumuz seçimin bir düğün havasında geçmesidir.

Siyasilerin de milletin seçimlerde yaptığı tercihi kabul edeceği umudu ve beklentisi ile…

Unutmayın demokrasilerde uyuyan toplumlar, diktatörlük ile uyanırlar...

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