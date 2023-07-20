Oyun hamuru ile bomba düzeneği son anda fark edildi

Kars Kağızman’da bir aracın altında sahte düzenekle bomba bulundu

KAYNAK: İHA
Oyun hamuru ile bomba düzeneği son anda fark edildi

Kars-Kağızman’da bir acın altına oyun hamuruyla yerleştirilerek bomba süsü verilen cisim polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları araç altındaki cismi fünye ile patlattı.

Olay, Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Aracını oto yıkmaya getiren 1 kişi, aracı bırakarak oto yıkamadan ayrıldı. Aracın altında üzeri kablolu cismi gören oto yıkamacı durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba ihtimaline karşı bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye Kars’tan bomba imha uzmanları çağrıldı.

Olay yerine gelen bomba uzmanı özel kıyafetini giyerek araca yaklaştı. Sinyal kesici özel kıyafetini giyerek yanında bulunan elektronik sinyalleri bloke etmek ve kesmek için tasarlanmış jammer sinyal kesici ile araca yaklaştı. Araca fünye bağlayan bomba uzmanı daha sonra araçtaki düzeneği fünye ile kontrollü olarak patlattı.

Yapılan incelemenin ardından polis, cisme oyun hamuru yerleştirilip kablolarla bomba süsü verilen düzeneği yerleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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