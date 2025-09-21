Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın cenazesi, bugün Gaziemir Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Ebrar'ın annesi Songül Lök ve babası Cumhur Aktaş ile yakınlarının yanı sıra Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan katıldı. Anne Lök'ün UCİM'de görev yaptığı öğrenildi.

Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar'ın tabutunun üzerine avukat cübbesi ve okul üniforması serilip, oyuncak bebeği konuldu. Songül Lök'ün kızının tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

UCİM Başkanı Saadet Özkan, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Ebrar'ın ana sınıfından beri yanındaydık. Başarılarını gördük. Her şeyinde birlikteydik. İhmal en yakınımızdan çocuğumu aldı. Çok üzgünüz. Yük asansörü yanlış yere kurulmuş. Annesi, "aşağı inme kızım üşürsün" demiş. Çocuklarımızı yelden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. Şu an üzgünüz öfkemizi sonraya saklıyoruz. Adalet önümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Songül'e de hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

İki kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Ebrar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

DÜN VİDEO ÇEKMİŞ

Ebrar'ın dün evden çıkarken annesiyle video çektiği de ortaya çıktı. Ebrar Aktaş'ın videoda, annesiyle birlikte teyzesine gittiklerini söylediği anlar yer aldı.

Öte yandan, Ebrar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!

Son Haberler
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Caroline’i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi