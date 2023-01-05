5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Afra Saraçoğlu bornozla görüntülenince sette gergin anlar yaşandı

Afra Saraçoğlu bornozla görüntülenince sette gergin anlar yaşandı

Son günlerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün bornozuyla sete giderken görüntülenince ortalık karıştı. Ünlü isme eşlik eden görevliler ile görüntü almaya çalışan gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:45
Takip Et

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nu bornozuyla görüntüleyen gazeteciler ile dizi seti görevlileri arasında tartışma çıktı

Afra Saraçoğlu bornozla görüntülenince sette gergin anlar yaşandı
+
Aa
-

Oyuncu çift Mert Yazıcıoğlu  ile Afra Saraçoğlu'nun  dört yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Ayrılık nedeni olarak güzel oyuncunun, 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması gösterilmişti.

 

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra önceki günde Yalı Çapkını setinde hoş olmayan şeyler yaşandı.

Şu sıralarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, tüm bunların ardından Harbiye'deki setine giderken objektiflere yansıdı. Saraçoğlu'nun özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi ise seti alarma geçirdi.

Kendisine eşlik eden görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı oyuncu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girerken; bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.