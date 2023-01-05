Afra Saraçoğlu bornozla görüntülenince sette gergin anlar yaşandı

Oyuncu çift Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dört yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Ayrılık nedeni olarak güzel oyuncunun, 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması gösterilmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra önceki günde Yalı Çapkını setinde hoş olmayan şeyler yaşandı.

Şu sıralarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, tüm bunların ardından Harbiye'deki setine giderken objektiflere yansıdı. Saraçoğlu'nun özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi ise seti alarma geçirdi.

Kendisine eşlik eden görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı oyuncu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girerken; bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı.