Oyuncu Almeda Abazi'den üçüncü çocuk itirafı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Almeza Abadi ile olan evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.. Efehan ve Alina adında iki çocuk annesi olan Almeda Abazi, üçüncü bir çocuk hakkında düşüncelerini açıkladı.

Oyuncu Almeda Abazi'den üçüncü çocuk itirafı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği olan Almeda Abazi, kızı Alina'ya doğum günü partisi düzenledi.

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Kızı Alina'nın doğum günü olduğunu belirten ünlü isim, "Alina iki yaşına girdi" dedi.

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Çocuklarını büyütürken de titiz davrandığını söyleyen Almeda, basın mensuplarının üçüncü çocuk sorularına da cevap verdi.

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Almeda Abazi , ''Efehan ve Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim. Şımarık olmamaları için çabaladım. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu, kendisine yöneltilen "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır düşünmüyorum.Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" yanıtını verdi.

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