Oyuncu Almeda Abazi'den üçüncü çocuk itirafı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Almeza Abadi ile olan evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.. Efehan ve Alina adında iki çocuk annesi olan Almeda Abazi, üçüncü bir çocuk hakkında düşüncelerini açıkladı.