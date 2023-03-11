Oyuncu Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım

'Ulan Salih' adlı sinema filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Salih Aksu yapımcılığında gerçekleşen filmin oyuncu kadrosunda İnan Ulaş Torun, Eslem Akar , Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci , Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi oyuncular yer alıyor.

BENİ BİRÇOK ROLDE GÖRECEKSİNİZ"



Davete katılanlar arasında oyuncu Aslıhan Karalar da vardı. Film hakkında sorulara yanıt veren Karalar, "Heyecanlıyım. Güzel bir işin bizi beklediğine eminim" dedi.





Yeni projeler hazırlığında olduğunu da dile getiren Aslıhan Karalar, "Üç farklı projede yer aldım. Beni birçok rolde göreceksiniz. Çok da ipucu veremiyorum. İnşallah izlersiniz hepsini" ifadelerini kullandı.





"SEVGİYE VE AŞKA AÇIĞIM"



Özel hayatıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Aslıhan Karalar, "Şu an gerçekten bekârım ve uzun zamandır bu şekildeyim ama inşallah olur bir kişi. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ben Ankara'dan geldim. Küçük bir şehirden geldim yani. Orada değer verme kavramı burdan çok daha farklı. İstanbul'da pek insanlara güvenemiyorum" şeklinde konuşarak, sitemde bulundu.