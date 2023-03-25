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Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yorumlar yapmaktan da geri durmayan oyuncu Berna Laçin, bu defa seçim sonrasına dair bir tespitte bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 23:37
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Oyuncu Berna Laçin seçim sonrasını işaret etti ve yandaşlara dair uyarıda bulundu

Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçime odaklanmışken, partilerin açıkladıkları yeni katılımlarla birlikte ittifaklar şekilleniyor. 

Hemen herkes sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen değişimlerle alakalı paylaşımlarda bulunurken, bu isimler arasında yer alan oyuncu Berna Laçin de çarpıcı ifadeler kullanıyor.

BERNA LAÇİN'DEN SEÇİM SONRASI PAYLAŞIMI

Dikkat çeken sözleri ve çıkışlarıyla özellikle sosyal medyadaki troller tarafından rahatsız edilen Berna Laçin bu defa seçim sonrasına dair bir paylaşımda bulundu. 

Laçin, seçimden sonra yaşanacak bir iktidar değişikliğinin ardından 'yandaşlar' olarak tanımlanan isimlerdeki değişime dikkat çekti ve şu satırları paylaştı:

"İktidar değiştiği an şimdiki yandaşlar şak diye döner , iktidar kimse ona yalakalık yapar. Biz de bir kısım doğrucu Davut , iktidar kim olursa olsun yanlış gördüğümüzü yine söyler ve yine “kötü olan” olur muyuz?"

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