Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi. Annesini nikahında yalnız bırakmayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mutluluğunu paylaştı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi

Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinin ardından Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, dün annesini evlendirdi.

birandamlayilmaz-16-9-1559893510.webp

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girdi. Bu anlamlı günde annesini yalnız bırakmayan güzel oyuncu, tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımlara herhangi bir not yazmayan oyuncu sadece kalp emojisi koymayı tercih etti.

oyuncu-biran-damla-yilmaz-in-annesi-nikah-16050791-1366-m.jpg

Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, bahçede yapılan nikahta çiçek desenli elbise tercih etti. Oyuncunun annesi de kendi sayfasından paylaştığı nikah pozuna "Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştü.

oyuncu-biran-damla-yilmaz-in-annesi-nikah-16050791-1032-m.jpg

İlgili Haberler
Biran Damla Yılmaz depremzedelerin konaklaması için seferber oldu
Biran Damla Yılmaz 'Yasak Elma'ya veda mı ediyor
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı