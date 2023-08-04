Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, 34'üncü yaş gününü kutladı. Tebrik mesajlarını paylaşan oyuncu, bir yıldır aşk yaşadığı piyano öğretmeni Ezgi Yaşam'ın paylaşımına da yer verdi.

Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

Geçtiğimiz kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek lenf kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, doğum günü için gelen kutlama mesajlarını paylaştı.

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"HER RENGİN YAKIŞTIĞI GÜZEL ADAM"

Ünlü oyuncunun sevgilisi Ezgi Yaşam, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" mesajını yazdı.

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"İYİ Kİ SENİ TANIMIŞIM"

Boğaç Aksoy da piyano öğretmeni sevgilisine duygusal bir mesajla yanıt verdi. Oyuncu, Ezgi Yaşam'ın fotoğrafına, “Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın" notunu düştü.

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