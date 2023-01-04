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Büşra Develi'den Burak Deniz açıklaması. "Barıştılar" denilmişti

Oyuncu Büşra Develi, 3 yıllık aşk yaşadığı Burak Deniz'le yeniden barıştığı iddialarına ilk kez cevap verdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:28
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Oyuncu Büşra Develi 'Burak Deniz' iddialarına cevap verdi

Büşra Develi'den Burak Deniz açıklaması. ''Barıştılar'' denilmişti
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Oyuncu Büşra Develi ile Burak Deniz, 2018 yılında 3 yıllık aşklarını noktalamıştı. İkilinin yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti. 

İLK KEZ KONUŞTU 

İkilinin, geçtiğimiz günlerde Taksim'de buluştuğu söylenmişti. Büşra Develi, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Büşra Develi şunları söyledi: "Sadece yolda karşılaştık. İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içtik. Karşılaşma diyebiliriz. ‘Bir kahve içelim’ dedik ve o günleri yad ettik. Ama söz konusu aşk olayı tabii ki yok. Hayatımda da kimse yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" 
 

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