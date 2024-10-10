Oyuncu Çağlar Ertuğrul: 'Kimse kendini güvende hissetmiyor'

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'a katıldığı bir etkinlikte son günlerde giderek artış gösteren kadın cinayetlerine yönelik düşünleri soruldu.

Ertuğrul gazetecilerin sorularını net bir şekilde yanıtlamazken, 'gündemi konuşmak gerekirse bir vatandaş olarak, kimse kendini güvende hissetmiyor onu söyleyebilirim" dedi.

Sibel Can'dan kendisine gelen tepkilere sert yanıt!

Oyuncu Ertuğrul, pek çok ünlü isim gibi yaşanan toplumsal konulara ilişkin değerlendirme yapmaktan çekinerek "şimdi çok konuşayım mı bilemedim çok girmeyeyim, erkekler sussun kadınlar konuşsun' dedi.