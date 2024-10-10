Oyuncu Çağlar Ertuğrul: 'Kimse kendini güvende hissetmiyor'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: 'Kimse kendini güvende hissetmiyor'

Oyuncu Çağlar Ertuğrul yaşanan kadın cinayetlerine yönelik sorulan soru üzerine 'çok konuşayım mı bilemedim' dedi.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'a katıldığı bir etkinlikte son günlerde giderek artış gösteren kadın cinayetlerine yönelik düşünleri soruldu.

Ertuğrul gazetecilerin sorularını net bir şekilde yanıtlamazken, 'gündemi konuşmak gerekirse bir vatandaş olarak, kimse kendini güvende hissetmiyor onu söyleyebilirim" dedi.

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Oyuncu Ertuğrul, pek çok ünlü isim gibi yaşanan toplumsal konulara ilişkin değerlendirme yapmaktan çekinerek "şimdi çok konuşayım mı bilemedim çok girmeyeyim, erkekler sussun kadınlar konuşsun' dedi.

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