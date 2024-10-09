Sibel Can'dan kendisine gelen tepkilere sert yanıt!

Ünlü Şarkıcı Sibel Can, artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla muhabirler tarafından sorulan soruya verdiği cevapla dikkat çektimişti.

Sibel Can yaptığı açıklamada "Siz, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla tepki toplamıştı. Ünlü şarkıcı, tepki toplayan o sözlerine açıklık getirdi.

Önceki akşam katıldığı etkinlikte "Siz, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sibel Can, şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular..."

Bu açıklaması sonrası büyük tepki yağan Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sibel Can, sözlerine "Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım... Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?" ifadelerini kullanarak açıklık getirdi.