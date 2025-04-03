Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi

Yaptığı boykot paylaşımı sonrasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adliyeye sevk edildi.

BOYKOT PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncuları arasında yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi
Akşehir’de ölüm sobadan geldi: Ortaca Mahallesi’nin eski muhtarı ve eşi hayatını kaybetti
Ölüm sobadan geldi! Eski muhtar ve eşi hayatını kaybetti...
Yeşil ile sarının dansı: Kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
Yeşil ile sarının dansı: Kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
İlkokul öğrencileri tarihe dokunuş yaptı
İlkokul öğrencileri tarihe dokunuş yaptı
Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu
Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu