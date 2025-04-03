Boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adliyeye sevk edildi.
BOYKOT PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncuları arasında yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı.
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.