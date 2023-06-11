Oyuncu Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş'tan gecikmeli düğün

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle tanınan Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisi Tuğba Aytaş ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. Çift, dün Sapanca'da sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünden ilk pozunu Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak paylaştı.

Oyuncu Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş'tan gecikmeli düğün

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 7 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift, Nisan ayında da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

gectigimiz-ay-nikah-masasina-oturan-daghan-16018539-7885-m.jpg

SADE VE SAMİMİ

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, dün yakın arkadaşları sevenlerini katıldığı sade bir düğün töreni yaptı. Sapanca'da havuz başında yapılan törende Tuğba Aytaş düğünün konseptine uygun sade bir gelinlik giydi.

ekran-goruntusu-2023-06-11-133021.png

DOYASIYA EĞLENDİLER

İkilinin düğünden ilk pozunu ise Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlulukları gözlerinden okunan ünlü çift düğünlerinde doyasıya eğlendi.

gectigimiz-ay-nikah-masasina-oturan-daghan-16018539-7369-m.jpg

Öne Çıkanlar
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Son Haberler
Şekersiz kola zararlı mı? Şekersiz kola vücuda ne yapıyor? Keşfet
Şekersiz kola zararlı mı? Şekersiz kola vücuda ne yapıyor?
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi Güncel
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Merkez Bankası sitesinde güncelleme! İlk kadın başkanı olmuştu Ekonomi
Merkez Bankası sitesinde güncelleme! İlk kadın başkanı olmuştu
Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir? Keşfet
Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir?
Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek’i bekleyen 3 senaryoyu açıkladı Ekonomi
Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek’i bekleyen 3 senaryoyu açıkladı
Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkat! Güncel
Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!
Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek'i bekleyen 3 senaryoyu açıkladı Ekonomi
Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek'i bekleyen 3 senaryoyu açıkladı