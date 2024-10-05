Oyuncu Demet Evgar’dan Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotuna sert tepki!

Son dönemde artan sezaryen doğumları Sağlık Bakanlığı kontrol altına aldı. Ameliyatlara denetimlerin başlatacağını söylenirken Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Doğal olan normal doğumdur’ temalı bir kamu spotu yayınlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından “Annecim Başardık” adlı bir video yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur."

Bu kamu spotu sosyal medyada pek çok eleştiriye neden oldu. Bu videoya ünlü isimlerden de eleştiriler gecikmedi. Sağlık Bakanlığı'nın bu paylaşımına tepki gösterenlerden biri de Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakteri ile dikkat çeken Demet Evgar oldu.

“BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ” şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var.

Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette “vajinal doğum” yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada “normal - anormal doğum” değil; tıbbi adı “vajinal doğum”dur.) Bu yazıyı, “vajinal doğumu” destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.