Oyuncu Deniz Çakır: Belediyeler mahalle baskısı yüzünden sahne vermiyor

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yaşanan deprem felaketinin ardından tiyatro oyununu durdurduğunu belirtti. Deniz Çakır konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi.

"Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden 1 ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hala sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba? Biz de depremin ertesi günü oynamak istemeyiz ama, 1 ay geçmiş, bizim de işimizi yaparak iyileşmeye ihtiyacımız var. Bazı belediyeler, sahne boş ama, bayrama kadar vermiyoruz diyorlar. Ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim oynayalım, tiyatronun ne demek olduğunu bilmiyorlar ne acı ki..." açıklamasını yaptı.