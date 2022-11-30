Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi

Güldür Güldür adlı programdan ayrıldıktan sonra bir süre kendisinden ses çıkmayan Ecem Erkek, son zamanlarda yer aldığı projelerle suskun kaldığı dönemin acısını çıkartıyor. Bir yandan Güzel Günler adlı dizide izlediğimiz Erkek bir yandan da Ahmet Kural ile başrolünü paylaştığı Müjdemi İsterim adlı filmle kendisinden söz ettiriyor.

Ecem Erkek yaşadığı heyecana dair keyifli paylaşımlar yaparken bu defa genç kızlara makyaj ve cilt bakımı üzerine ciddi bir uyarıda bulundu. Özellikle ünlü isimlerin filtreli fotoğraflar paylaşarak gençleri kötü etkilediği bir dönemde Ecem Erkek'in bu paylaşımı son derece dikkat çekti.

İşte Ecem Erkek'in o satırları:

"Önceden makyajımla yatardım. Zararlı olduğunu bile bile... O zamanlar bir şey olmuyordu ama şimdilerde cildim aşırı bozulmaya başladı. Aman küçük kız kardeşlerim cildinize iyi bakın! Makyajınızı silmeden yatmayın. Bir de her insanın cildi tıpkı parmak izi gibi benzersizdir. O sebeple dermatoloğa danışmadan her ürünü kullanmayın emi"