Oyuncu Elçin Sangu'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Elçin Sangu'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki

Oyuncu Elçin Sangu, Gebze'de yaşanan hayvan katliamıyla ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi köpek, hayvanları hedef alan katliamların son örneği oldu.

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayın ardından açıklama yaptı. Büyükgöz yaptığı açıklamada hayvanların trafik kazaları ve hastalıklar sebebiyle öldüğünü söyledi.

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Ünlü oyuncu Elçin Sangu ise açıklamanın hemen ardından bir paylaşımda bulundu.

Sangu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün açıklamasını alıntılayarak "Sizi kim açığa alacak peki? Ülkede kimse istifa etmiyor" ifadelerini kullandı.

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