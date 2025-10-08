İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan pek çok ünlü isim jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan yeni anne ünlü oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin, jandarmadan bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep ettiği öne sürüldü.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN, JANDARMADAN SÜT POMPASI TALEP ETTİ

Ünlü gazeteci Emrullah Erdinç X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiayı aktardı. Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

“Jandarmanın yürüttüğü “uyuşturucu kullanımı ve özendirme” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin de yer alıyor. Keskin, henüz doğum yapalı çok kısa bir süre oldu. Yani loğusa bir anne. Şu anda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda bulunuyor ve henüz ifadesi alınmadı. İddialara göre, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti. Adalet elbette herkese eşit olmalı, ancak bu süreçte insani koşulların da gözetilmesi gerektiği hatırlatırım.”