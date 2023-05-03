Oyuncu Gülcan Arslan'dan transparan pozlar

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle ünlenen güzel oyuncu Gülcan Arslan, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

En son Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, bu sefer de siyah transparan hırkasını sütyensiz giyerek hayranlarından beğeni topladı.