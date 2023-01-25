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Aşk-ı Memnu filminin yeni Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi oldu Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bihter, Nihal karakterlerinin belli olmasının ardından Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i de belli oldu. Hande Ataizi'nin ismi duyanları şoke etti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:33
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Oyuncu Hande Ataizi 'Bihter' filminin yeni Firdevs hanımı oldu

Aşk-ı Memnu filminin yeni Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi oldu Tepkiler çığ gibi büyüyor
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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, uzun yıllar sonra "Bihter" adıyla film oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise hemen her gün gelen yeni oyuncu haberleriyle yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bihter, Nihal ve Behlül'ün ardından yıllar önce  usta sanatçı Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu'nu ise kimin canlandıracağı da belli oldu..

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HANDE ATAİZİ FİRDEVS HANIM'I OYNAYACAK

 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, Bihter filminde Firdevs Hanım'ı oynayacak. Ataizi ile yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah filmde anne kızı canlandıracak.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Filmde; Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak. Bu habere ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları:

  • Bence Hande olmamış kadın gencecik duruyor makyajla ne kadar olgun gösterebilecekler çok absürt.

  • Firdevs için Hande Ataizi çok genç kalmış, yaşı Farah'tan büyük ama annesi olacak kadar değil. Hande Hanım çok iyi bir oyuncu ancak çok genç kalmış bu rol için. Belki makyajla biraz daha yaşlandırılır tabi teknik bilemiyorum.

  • Bu nasıl bir cast? Hande olduğundan genç, Farah da olduğundan yaşlı gösteren bir oyuncu. Beren Saat’in konuyla ilgili bıyık altından gülmesinin nedeni belli oldu şimdi.

  • Çok saçma olmuş. Anne kız olacak yaşta değiller. Hande Hanım daha 48 yaşında üstelik 38 gösteriyor. Farah'ın annesi olacak yaşta değil.
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