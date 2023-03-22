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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den mesaj var

Hazal Filiz Küçükköse, Türkiye’yi yasa boğan depremle ve sel felaketiyle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den mesaj var

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den mesaj var
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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncuya, yaşanan deprem felaketi hatırlatılınca, “Söylenecek çok bir şey yok, yaşıyoruz millet olarak. Birlik ve beraberlik zamanı şu an. Onun dışında ihmallerin bir an önce fark edilmesi ona göre bir önlem alınmasını çok istiyorum” dedi. 

“Sizi en çok etkileyen ne oldu, bu dönemde?” sorusuna Küçüköse “Savunmasız birçok insanın hiç beklemediği bir anda hayatları değişti. En çok beni çocuklar ve bebekler etkiledi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu saatten sonra yapacakta çok bir şey kalmıyor. Hayatını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, herkesin Allah yardımcısı olsun” diye cevap verdi. 

Deprem bölgesine sağlık problemleri yüzünden gidemediğini söyleyen Küçükköse, “Benim birkaç sağlık problemim vardı. O yüzden çok etkin bir şey yapamadım ama sosyal medya ve başka türlü de yardımlarım oldu” dedi. 

Sağlık sorunu sorulan oyuncu “Ciddi bir sağlık sorunum yok ama uzun süredir gelen bir şey var. Çokta etkili bir şey değil, sadece etkileri sürüyor” şeklinde konuştu. 

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