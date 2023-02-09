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Oyuncu İclal Aydın'ı kahreden ölüm

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi yaşamını yitirdi. Oyuncu Aydın, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu ve "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz" dedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:13
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Oyuncu İclal Aydın'ın annesi Yücel Çoker hayatını kaybetti

Oyuncu İclal Aydın'ı kahreden ölüm
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Üç Kız Kardeş’ dizisinde rol alan İclal Aydın annesinin ölümüyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiği sosyal medyadan duyuran Aydın

"Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Başarılı oyuncu paylaşımında "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz. Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" yazdı.

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