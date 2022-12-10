Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit eden şahıs akıl hastası çıktı

Sinan A., Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un Harbiye’de işlettiği restoranı basmasıyla gündeme gelmişti. Bu olayın ardından Başar Dizer Tatlıtuğ şikâyetçi oldu, ancak Sinan A. sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savurmaya başladı. Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti de bunun üzerine yeniden şikâyetçi oldu.

“HAZAR ERGÜÇLÜ’YÜ ZEHİRLEDİLER”

Hürriyet’ten Özge Eğrikar haberine göre, Soruşturma kapsamında ifade veren Sinan A., “Oyuncu Hazar Ergüçlü benim kız arkadaşım olur. Kendisi yaklaşık 7 yıldır beni sevmektedir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, benim Hazar Ergüçlü ile görüşmemi engellemektedir. Hazar’ı öldürmeye çalışıyorlar. Hatta Hazar’ı zehirlediler, ben kurtardım. Hazar’ı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi zehirlemektedir. Bu nedenle kendilerine tehdit içerikli mesajlar attım. Kabul ediyorum” dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Sinan A. hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sinan A. ifadesinde tutarlı ve mantıklı açıklamalarda bulunmaması üzerine cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi. Raporda, sanık Sinan A.’nın cezai ehliyetinin yerinde olmadığı belirtildi.

AKLİ DENGESİ YOK

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Sinan A.’nın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Akıl sağlığı yerinde olmayan Sinan A.’nın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda korunma ve tedavi altına alınmasına karar veren mahkeme, sanığın yerleştirildiği sağlık kurumunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikenin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine serbest bırakılmasına hükmetti.