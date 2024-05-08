Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü

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Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü
Özel bir üniversitenin dans yarışmasına katılan ünlü Melis Sezen, yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Altın Kelebek ödül töreninde sütyen giymemesi sebebiyle tartışmalara neden olan ünlü oyuncu Melis Sezen, bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı.

Burada jürilik yapan Sezen, hem zayıflığı hem de yaptığı dans gösterisiyle izleyenleri kendine büyüledi.

Dans gösterisini gören öğrenciler Sezen’in etrafını sardı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Sezen’in dansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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NE OLMUŞTU?

Melis Sezen, 2021 yılında Yıldızı parlayanlar Altın Kelebek ödülünün sahibi olmuştu. Sezen’in ödül töreninde giydiği kıyafet gündem olmuştu. Sezen’in sütyensiz bir kıyafet tercih etmesi, törene adeta damga vurdu. Bir siyasinin de konuya dahil olmasıyla birlikte tartışmalar yaşandı.

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