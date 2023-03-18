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  • Oyuncu Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi. Takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi. Takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yarı çıplak pozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:00
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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi.

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi. Takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı
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Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yarıçıplak pozlarını paylaştı. Oyuncunun poz verdiği evin Deniz'e ait olduğu ileri sürülürken güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayırdı. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun ardından gönlünü meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise kafa karıştırdı.

İLİŞKİYİ İLAN ETMİŞTİ

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda Zekeriyaköy'de bir mekanda görüntülenmişti. İçeriye el ele giren çiftin bir süredir görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti. Görüntülerden birkaç gün sonra alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile ilişki iddiasını kabul ederek "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

 

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