Oyuncu Nurseli İdiz, ödediği hesaba isyan etti

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yediğini söyleyen isim yüksek fiyat ve yediği makarnanın kalitesizliğinden yakındı.

Nurseli İdiz, paylaşımında; "Nişantaşı'nda bir mekânda 'Carbonara' adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz" diyerek yediği yemeğin beklentisini karşılamadığını anlattı. İdiz ödediği ücretten de şikayetçi oldu. İdiz paylaşımında şunları söyledi:

"Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL" diyerek ödediği yüksek fiyatlara dikkat çekti. Son olarak, Türk halkına yönelik 'Başarılar diliyorum'