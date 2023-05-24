Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızıyla dans videosu olay oldu. Beğeni yağmuruna tutuldu

Editör: Osmancan EROK

Oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturdu.

Aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Doğum sonrası projelere bir süre ara veren Özpirinçci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

KIZIYLA DANS ETTİ

37 yaşındaki oyuncu, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü göstermekten kaçınıyordu.

Son olarak Mercan ile dans ettiği anları kaydeden Özpirinçci, o anları takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Eğlenceli anların yer aldığı paylaşıma, birçok ünlüden yorum yağdı.

Kısa sürede büyük beğeni alan video, sosyal medyada da gündem oldu.