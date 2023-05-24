Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızıyla dans videosu olay oldu. Beğeni yağmuruna tutuldu

1 yaşındaki kızı Mercan ile dans ederek o anları takipçileriyle paylaşan Özge Özpirinçci'ye yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızıyla dans videosu olay oldu. Beğeni yağmuruna tutuldu

Editör: Osmancan EROK

Oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturdu.

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Aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Doğum sonrası projelere bir süre ara veren Özpirinçci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

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KIZIYLA DANS ETTİ

37 yaşındaki oyuncu, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü göstermekten kaçınıyordu.

Son olarak Mercan ile dans ettiği anları kaydeden Özpirinçci, o anları takipçileriyle paylaştı.

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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Eğlenceli anların yer aldığı paylaşıma, birçok ünlüden yorum yağdı.

Kısa sürede büyük beğeni alan video, sosyal medyada da gündem oldu.

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