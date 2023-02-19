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Oyuncu Sedef Avcı duyduğu acıyı takipçileriyle paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma yol açması Türkiye'yi yasa boğdu. Oyuncu Sedef Avcı da binlerce vatandaşın ölümüne neden olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:06
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Oyuncu Sedef Avcı deprem nedeniyle duyduğu acıyı takipçileriyle paylaştı

Oyuncu Sedef Avcı duyduğu acıyı takipçileriyle paylaştı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye de yardım yağıyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası oyuncu Sedef Avcı da duygularını takipçileriyle paylaştı.

"HEPİMİZİN YÜREĞİ ENKAZ ALTINDA"

'Çöp Adam' dizisinde rol alan Sedef Avcı, deprem için hazırlanan bir görseli sosyal medya hesabından paylaşarak "Hepimizin yüreği enkaz altında" notunu düştü.

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR AĞLAMAK VAR"

Ardından Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum" dedi.

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