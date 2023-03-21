21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Serel Yereli Berlin hükümetinin kararına meydan okudu

Oyuncu Serel Yereli Berlin hükümetinin kararına meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde Berlin hükümeti kadınların üstsüz yüzme kararını onaylamıştı. Türk oyuncu Serel Yereli konuyla ilgili çok cesur bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:29
Takip Et

Oyuncu Serel Yereli Berlin hükümetinin kararına meydan okudu

Oyuncu Serel Yereli Berlin hükümetinin kararına meydan okudu
+
Aa
-

Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyor. İngiltere'ye yerleşen Yereli, büyülü sesiyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor.

Cesur paylaşımlar yapan Yereli bu kez Berlin hükümetinin aldığı kararla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Berlin hükûmeti, yakında halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzmenin yasal olacağını duyurdu.

Cinsiyet eşitsizliği konusunda devrim yaratacak bu karar karşısında Serel Yereli'den de yanıt gecikmedi. Yereli, 'Yasa dışı mıydı?' sözleriyle tepki gösterdi...

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
7
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.