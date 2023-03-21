Oyuncu Serel Yereli Berlin hükümetinin kararına meydan okudu

Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyor. İngiltere'ye yerleşen Yereli, büyülü sesiyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor.

Cesur paylaşımlar yapan Yereli bu kez Berlin hükümetinin aldığı kararla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berlin hükûmeti, yakında halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzmenin yasal olacağını duyurdu.

Cinsiyet eşitsizliği konusunda devrim yaratacak bu karar karşısında Serel Yereli'den de yanıt gecikmedi. Yereli, 'Yasa dışı mıydı?' sözleriyle tepki gösterdi...