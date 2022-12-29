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Zeynep Bastık'tan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması. Aşk mı yaşıyorlar?

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasında aşk dedikoduları çıkmaya başladı. Sakatlanan ve bir süre korse takmak zorunda kalan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aralarında bir ilişki olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:32
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Zeynep Bastık açıklama yaptı

Zeynep Bastık'tan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması. Aşk mı yaşıyorlar?
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Şarkıcı Zeynep Bastık ile ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili oldukları iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda evinin merdivenlerinden düşen Zeynep Bastık, tedavi görmeye ve korse takmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yürürken görüntülenen genç şarkıcı, hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

ZEYNEP BASTIK'TAN URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile sevgili oldukları yönündeki sorular için, "Bir gün bir erkek arkadaşım olursa, yanımda el ele göreceğinize yemin ediyorum. Uraz ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bastık, sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz açıklamasında bulunmuştu.

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