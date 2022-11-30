Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş

Demirer, şimdilerde Bursa Bülbülü adlı filminin vizyona girmesi için gün sayıyor. Bir yandan yeni filminin seyirciyle buluşması için gün sayan Demirer, bir yandan da yaptığı farklı paylaşımlarla sevenleriyle olan etkileşimini sürdürüyor.

Başarılı isim son olarak müzik dinleme platformu Spotify üzerinden kendisine gönderilen 2022 yılında dinlemiş olduğu şarkıların bir listesini paylaştı. Demirer'in yaptığı paylaşımda ilk sırada Bülent Ersoy'un 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısının olduğu görülürken ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki şarkıların Ferdi Özbeğen'e ait olması dikkat çekti.

İKİBİN DAKİKAYI AŞAN BİR SÜRE FERDİ ÖZBEĞEN ŞARKILARINI DİNLEMİŞ

Demirer'in paylaştığı listedeki beşinci şarkı ise yine bir Bülent Ersoy şarkısı oldu. Ata Demirer'in yaptığı diğer bir paylaşımda ise Ferdi Özbeğen'in şarkıları için yıl boyunca 2 bin 669 dakikasını ayırdığı ortaya çıktı. Bu da Demirer'in Ferdi Özbeğen şarkıları için 44 saatini ayırdığını ortaya çıkarıyor.