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Seray Sever'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı: Düzenli olarak aldatıldım

Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Sever'in yıllar sonra yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:03
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Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in yıllar sonra yaptığı itiraf olay oldu

Seray Sever'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı: Düzenli olarak aldatıldım
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Başarılı sunucu oyuncu Seray Sever  Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğu oldu. İlişkiler hakkında konuşan Sever, bir dönem düzenli olarak aldatıldığını ve bunun kendisinde bir fobi haline geldiğini anlattı.

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ve ikiz bebekleri olan Seray Sever, yıllar önce uğradığı ihanetlerden şu sözlerle bahsetti: 

YAPAN KENDİNE YAPAR

 "Bende kin tutma durumu yoktur. Yapan kendine yapar. Aldatan da aslında kendini aldatıyor. Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir ve beni nasıl aptal yerine koyar diyerek kişilik meselesi haline getirirdim.''

FOBİ HALİNE GELDİ

 ''Çok aldatıldım ve yakaladım. Aldatıldığında kendine güvenini kaybetmeyeceksin. O yapan kendine yapıyor. O fobimi yendikten sonra da aldatılmadım. Bu durum bende fobi haline gelmişti.''

YANINDAKİ ADAM CAZİP HALE GELİYOR

''Bir dönem düzenli aldatıldım. Güzel kadınların yanında bir adam gördükleri zaman o adam kıymete biniyor. Bundan dolayı da aldatılma potansiyelin artıyor. Çünkü yanındaki adam cazip hale geliyor. Düzenli aldatıldıktan sonra ufak bir şüphe duyduğum an o ortamda bulunmamayı tercih ederek bu meseleyi çözdüm."

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