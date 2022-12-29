Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş ile mahkemelik oldu

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Ali kaptanın sevgilisi Caroline rolünü canlandıran Türk-Alman oyuncu Wilma Elles, ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş’ten şikayetçi oldu.

Elles ile Göğüş’ün 7 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayan Wilma Elles ile Kerem Göğüş ayrılma kararı aldı. Çocuklarının masraflarını tek başına karşıladığını iddia eden Elles, Göğüş’e açtığı nafaka davasını kazandı. Elles, bu kez de Kerem Göğüş’ün kendisini telefon ve mail yoluyla rahatsız ettiğini öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

"AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kerem Göğüş’ün tacize varan aramalarından dolayı müvekkilinin huzur ve sükûnetinin kalmadığını dilekçesinde belirten Wilma Elles’in avukat eşi Mehmet Şah Çelik, şu ifadelere yer verdi: “Müvekkil annesini 2016 yılında kaybetmiştir. Kerem Göğüş de müvekkile attığı mesajda, ‘Her gün, her dakika dua edeceğim kanser olman için. Acılar içinde kan kusarak kanser ol’ şeklinde ağır hakaretlerde bulunmuştur.”

KARARA UYMAZSA HAPİS YATACAK

Talebi haklı bulan mahkeme, Kerem Göğüş’ün 2 ay süreyle Wilma Elles’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Mahkeme, Kerem Göğüş’ün karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılacağını da kararında açıkladı.

