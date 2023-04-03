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Oyuncu Yüşra Geyik kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Transparan elbisesiyle poz veren Yüsra Geyik hayranlarını mest etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:04
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Oyuncu Yüşra Geyik transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Oyuncu Yüşra Geyik kıyafetiyle sosyal medyayı salladı
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti.

14 yaşından beri oyunculuk yapan Geyik Arka Sokaklar dizisiyle tanınan bir isim. Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza "Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını" notuyla paylaştı.

Yüsra Geyik'in cesur tarzına "Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kız Zeliş olarak sevdik", "Çok güzelsin", "Her zaman karizmatiksin" yorumları yağdı.

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