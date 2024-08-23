Oyunculuğu bırakmıştı. Sevgilisiyle Türk bayrağının altında skandal pozlar verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Oyunculuğu bırakmıştı. Sevgilisiyle Türk bayrağının altında skandal pozlar verdi

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa adım atan ve İngiltere'ye taşınan Serel Yereli’nin sevgilisiyle beraber Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti.

Yıllar önce Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara rolüyle tanınmaya başlayan ve ardından İngiltere'ye taşınıp şarkıcılığa başlayan Serel Yereli'nin, sevgilisiyle Türk bayrağının altında verdiği pozlar büyük tepki topladı.

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Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Oğul Avcı ile babasının mezarının başında poz veren Yereli, bu sefer de Instagram'da tatil karelerini paylaştı.

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Yereli’nin sevgilisi ile birlikte Türk bayrağı altında sarmaş dolaş verdikleri pozlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Ünlü isme, bu paylaşım nedeniyle "Gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı" ve "Bayrağımıza saygısızlık yapıyor" gibi yorumlar yapıldı.

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