Oyunu kullanan Mansur Yavaş: Katılım çok güzel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile oylarını kullandı. Yavaş oy kullanımının ardından açıklama yapan Yavaş, "katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli” dedi.

Oyunu kullanan Mansur Yavaş: Katılım çok güzel

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4089 no’lu sandıkta oylarını kullandı.

Yavaş, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemiz için güzel sonuçlar ortaya çıkar, takdir milletimizin. Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli” dedi.

Açıklamasını ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Yavaş, oy kullanan vatandaşlara da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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(Kaynak: İHA)

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