Ozan Bingöl Benzine ve Mazota yeni gelecek kazık zammı açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, KDV artışlarının akaryakıt pompalarına 6 ila 8 lira arasında bir zamla yansıyacağını açıkladı.

Ozan Bingöl Benzine ve Mazota yeni gelecek kazık zammı açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, geçtiğimiz günlerde vergi dilimlerine yapılan fahiş zamlarının günlük yaşama tam olarak yansımadığını, önümüzdeki günlerde akaryakıt başta olmak üzere alkollü içkiler ve tütün ürünlerine de vergi zamlarının yansıyacağını açıkladı.

İnternet sitesinde kaleme aldığı “Vergi zamlarında turpun büyüğü heybede” başlıklı yazısında “Akaryakıt ürünlerinde pompaya yansıyacak vergi artışının 6 ila 8 lira arasında olmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Ozan Bingöl’ün ilgili yazısı şu şekilde: “Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak belirttiğim üzere, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarını artırma konusunda Cumhurbaşkanına neredeyse sınırsız yetki verilmektedir.

Bu yetki Kanunda süs olsun diye yer almayacak ve kullanılacaktır. Anton Çehov’un dediği gibi, sahnede bir tüfek asılıysa oyunun içinde o tüfek muhakkak patlar.

Mevcut durumda bir litre 95 Oktan kurşunsuz benzinde 2.5265 lira olan maktu ÖTV’yi Cumhurbaşkanının 3,5647 TL’ye çıkarma yetkisi bulunmaktadır.

Torba Kanunla yeni yetki alınması, 1 lira civarında bir ÖTV artışının çok üzerinde bir artış yapılmak istendiğini göstermektedir.

2023 yılı bütçesinde yer alan 510 milyarlık ÖTV hedefinin üzerine %60 ÖTV tahsilat ilavesi yapılmıştır. Bu tahsilat beşbuçuk ayda yapılacağı için %60’ı en az ikiyle çarpmanız gerekir.

Yani 306 milyarlık ÖTV hedefi için tüm ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerekir. Önceki bölümlerde yer verdiğimiz ÖTV tahsilat gelişmeleri dikkate alındığında en büyük artışın akaryakıt ürünlerinde olacağı beklenmelidir.

Dolayısıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde bugün için litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV’nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkması söz konusu olacaktır.

Artan bu tutar üzerinden %20 oranında KDV alınacağını da düşündüğünüzde maktu ÖTV artışının pompa fiyatına yansıması 6-8 lira seviyesinde olacaktır”

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